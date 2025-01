Il 3 gennaio, alle ore 18:00, nella Chiesa di Costantinopoli in Corso Umberto ad Avellino, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio di Antonio Di Nunno, ex sindaco di Avellino, a dieci anni dalla sua scomparsa

In questa occasione, familiari, amici e quanti gli hanno voluto bene si ritroveranno per ricordarlo e rendere omaggio alla sua figura e al suo impegno per la comunità. Un momento di riflessione e di preghiera in memoria di un uomo che ha lasciato un segno significativo nella città.