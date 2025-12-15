Furti, ladri in azione a Bosco dei Preti: portati via contanti e monili in oro

Ladri ancora in azione nella città capoluogo. I malviventi, molto probabilmente approfittando delle campagne circostanti, hanno preso di mira stavolta un’abitazione in Contrada Bosco dei Preti. Il solito modus operandi, quello di forzare una finestra ed introdursi all’interno dell’abitazione, dove al momento del colpo non erano presenti i proprietari. I malviventi avrebbero portato via qualche centinaia di euro e oggetti di oro. Sull’azione criminosa sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Questura di Avellino. Una vera e propria recrudescenza del fenomeno dei furti, quella che in occasione delle festività si registra sul territorio provinciale.