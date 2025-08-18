Inchiesta Dolce Vita, il Comune di Avellino sarà parte civile

Con Deliberazione Commissariale con i poteri della giunta n.5/2025 del 13/08/2025, il Comune di Avellino – attualmente guidato dalla Commissaria Prefettizia Giuliana Perrotta – si costituisce parte civile nel giudizio al Tribunale di Avellino per l’inchiesta Dolce Vita.

La Commissaria, assistita dal Segretario Generale Maria Luisa Dovetto, ha dunque accolto la richiesta proveniente da diverse parti della società civile, di – come si legge nella delibera – “autorizzare la costituzione del Comune di Avellino, quale parte civile e parte offesa, nel giudizio Tribunale di Avellino – Procedimenti penali 4098/2023 e 151/2024 R.G. – R.G. GIP 8222/2024 – richiesta Rinvio a Giudizio per udienza preliminare del 15.10.2025; di nominare un legale dell’Ente, attraverso la individuazione, al di fuori della short list dei legali del comune ai sensi dell’art 8 comma 2 del regolamento per la disciplina del patrocinio legale dell’Ente, all’interno della terna di legali trasmessa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino; di dare mandato al segretario generale la predisposizione di ogni attività gestionale conseguente e susseguente ai fini della formalizzazione della nomina del legale”.