Attualità Miss Intercontinental 2021: a rappresentare l’Italia in finale Anastasia Addorisio 18 Ottobre 2021

Anastasia Addorisio, di Anzano di Puglia – provincia di Foggia – il 29 ottobre prossimo rappresenterà l’Italia in Egitto. Anastasia, bellezza mediterranea di 182 cm., taglia 40, occhi verdi, studia meccanica e nel tempo libero aiuta i genitori nelle loro attività. Anastasia ha la passione per il cinema, per la musica e per la pallavolo, insegue un sogno, diventare un’attrice. Per questo motivo ha cominciato a calcare le passerelle nel 2018. Quattro anni fa partecipò a Top Model of the World Italy con l’accreditata agenzia Evetimes di Avellino, diretta dalla regista e coreografa di moda Stefania Coralluzzo.

“L’anno seguente vinse le fasce di Teenager d’Italia e Modella d’Italia alla finalissima nazionale di Top Model of the World Italy 2019 presso la Tenuta Giannini in Puglia. Successivamente ha catturato l’attenzione di famosi stilisti e brand sia nazionali che internazionali. Ha poi partecipato ad altri concorsi, uscendone sempre vincitrice”.

La finale di Miss Intercontinental 2021 prevede un programma nutrito di eventi e di galà in cui Anastasia dovrà cimentarsi e confrontarsi con le altre 75 agguerrite concorrenti provenienti da tutte le parti del mondo, indossando gli abiti e gli accessori che gli stilisti hanno realizzato appositamente per la kermesse. Miss Intercontinental è un concorso di bellezza femminile. Il concorso fu istituito ufficialmente nel 1971 ad Aruba con il nome Miss Teenage Intercontinental. Mentre la fascia e la corona sono diventate pilastri della cultura pop, l’evento Miss Intercontinental è cresciuto fino a diventare uno spettacolo definitivo e un’icona della bellezza e del successo femminile.

I detentori del titolo hanno intrapreso carriere di alto profilo nel governo, negli affari, nella finanza, nel cinema e nella moda. Sono donne di potere e grazia, impegno e intelligenza, stile e sostanza. Miss Intercontinental è diventata nel corso degli anni l’ONU del glamour e della bellezza. “Rosa dell’Alba dal 14 al 29 ottobre supporterà la partecipazione della bellissima Anastasia Addorisio a Sharm el Sheikh. Anastasia racconterà agli italiani e ai suoi sostenitori le sue giornate tramite il suo profilo Instagram”. E’ necessario far sentire alla ragazza pugliese il supporto con un cuore a questa foto su instagram! https://appurl.io/hGJLUGQtY4