Mirabella, gravissimo schianto: ci sono vittime

MIRABELLA ECLANO- Ancora sangue sulle strade irpine. Un gravissimo incidente con vittime e’avvenuto nella tarda serata a Mirabella Eclano. Coinvolta una vettura su cui viaggiavano quattro ragazzi residenti nella zona. Dalle prime notizie che arrivano dal luogo dell’incidente ci sarebbero varie ambulanze, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che stanno ricostruendo la dinamica dello schianto. Non si conosce ancora il numero delle vittime e dei feriti. Sul posto anche dei teli, usati molto probabilmente per coprire le vittime. Due giorni dopo la tragedia di Rotondi l’Irpinia piange altre giovani vite spezzate dalla strada

In aggiornamento