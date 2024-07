Erno Rubik, l’architetto del cubo magico festeggia ottant’anni

Era il 13 luglio 1944 quando a Budapest nasceva uno dei designer e architetti più influenti del Novecento: Erno Rubik. L’inventore ungherese del celebre Cubo, divenuto negli anni uno dei giochi più venduti e famosi, compie oggi 80 anni.

Oggi, 13 luglio 2024, celebriamo l’ottantesimo compleanno di Erno Rubik, l’uomo che con la sua invenzione ha rivoluzionato il mondo dei giochi e degli enigmi. Nato a Budapest nel 1944, Rubik ha trascorso gran parte della sua vita a esplorare le frontiere del design e dell’architettura, lasciando un segno indelebile non solo nel suo campo professionale, ma anche nella cultura popolare globale.

Il viaggio di Rubik verso la fama iniziò negli anni ’70, quando, da giovane professore di architettura, concepì quello che sarebbe diventato il suo capolavoro: il Cubo di Rubik. Inizialmente ideato come strumento didattico per aiutare i suoi studenti a comprendere i concetti tridimensionali, il cubo si rivelò rapidamente un rompicapo tanto semplice quanto geniale. La sua struttura a 3x3x3, con facce colorate che possono essere ruotate e mescolate, presenta una sfida apparentemente insormontabile: riportare ogni faccia del cubo al suo colore originale.

Il Cubo di Rubik fu brevettato nel 1975 e iniziò a essere prodotto su larga scala. Negli anni ’80, esplose letteralmente come fenomeno culturale globale, diventando uno dei giochi più venduti di tutti i tempi. Milioni di persone in tutto il mondo, di tutte le età, si sono cimentate nella risoluzione del cubo, trasformando un semplice giocattolo in un simbolo di ingegno e perseveranza.

Oltre al suo successo commerciale, il Cubo di Rubik ha avuto un impatto significativo in diversi ambiti, dalla matematica alla psicologia, fino all’arte. La sua complessità ha stimolato studi accademici e ispirato competizioni internazionali di “speedcubing”, dove i partecipanti cercano di risolvere il cubo nel minor tempo possibile. La comunità dei “cuber” è cresciuta esponenzialmente, e oggi esistono record mondiali per la risoluzione del cubo in pochi secondi.

Erno Rubik non è solo l’inventore del cubo che porta il suo nome, ma anche un promotore instancabile dell’innovazione e della creatività. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze per il suo contributo al design e all’educazione. Attraverso la sua fondazione, continua a sostenere giovani talenti e a promuovere la cultura scientifica e tecnologica.

Oggi, mentre festeggiamo il suo ottantesimo compleanno, riflettiamo sull’eredità di Erno Rubik. Il suo cubo non è solo un gioco, ma un simbolo di curiosità intellettuale e di sfida personale. La sua capacità di affascinare e di stimolare le menti di milioni di persone in tutto il mondo è una testimonianza del potere duraturo della sua creazione.

Buon compleanno, Erno Rubik, e grazie per averci regalato una delle sfide più intriganti e appassionanti del nostro tempo.