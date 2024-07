Mirabella, quattro le vittime del tragico schianto

MIRABELLA ECLANO- Un violentissimo impatto contro il muretto di una azienda del posto. Uno schianto che non ha lasciato scampo ai quattro occupanti della vettura, tutti giovani della zona. Sarebbero deceduti sul colpo. Tutto è avvenuto in Via Nazionale Passo di Mirabella Eclano, pochi minuti dopo mezzanotte, quando si è registrato, per cause ancora in corso di accertamento, l’impatto fatale. Sul posto sono giunti, allertati dagli altri avventori nella strada che e’ molto trafficata, subito i soccorsi. Ambulanze, Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Ma nonostante i tentativi del personale medico intervenuto non c’è stato nulla da fare. A proteggere i corpi delle quattro vittime, come avviene sempre in queste tristissime vicende, dei teli. Una scena straziante lungo la strada che collega vari comuni della Valle del Calore. Sul posto sono ancora in corso i rilievi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, cui toccherà ricostruire quanto è avvenuto nell’accertamento che sara’ avviato dalla Procura di Benevento. Potrebbero rivelarsi fondamentali anche in questo caso, eventuali immagini della videosorveglianza lungo il rettilineo dove sono avvenuti i fatti. La Valle del Calore e’ sotto choc. Non si conosce ancora il luogo di residenza delle vittime. Una scena straziante quella che si sono trovati di fronte automobilisti e soccorritori.