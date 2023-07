Mirabella, giù vecchia casa per allargare la strada e poi Street art

Riqualificazione urbana a Mirabella Eclano. Lavori in corso a Largo Borgo per allargare la strada e poi per realizzare un “murale” ispirato al “Carro” che proprio “al Borgo” trova collocazione, come tradizione vuole, al termine della “grande tirata”.

Il Comune di Mirabella ha deciso di acquistare un fabbricato in disuso da diversi anni che faceva “spigolo” nella curva verso via Colori ed era diventato momento di degrado ed abbandono in pieno centro storico tra topi, uccelli ed insetti. Costo totale dei lavori circa 50mila euro. Nonostante i lavori di abbattimento siano stati effettuati di notte non è mancato qualche disagio per residenti ed esercenti per la presenza del cantiere. Il sindaco, Giancarlo Ruggiero, si scusa con i cittadini per i disagi e spiega le finalità del progetto.

«Lo scopo di questa iniziativa è quello di rigenerare l’area e di ampliare la curva che si immette su via Colori. L’AIR Avellino ha segnalato più volte la difficoltà degli autobus di linea che, a causa delle auto parcheggiate, non riescono a girare su via Colori. Si trattava di un fabbricato in disuso da diversi anni, privo di porte e finestre, che era ubicato in pieno centro storico ed era divenuto ormai un rifugio per uccelli e animali di ogni tipo.

Il progetto finale prevede anche l’abbellimento di una zona centrale del paese, con un murales del Carro come elemento di decoro principale.

Voglio intanto scusarmi con tutti i cittadini per i disagi. Capisco che in questi giorni stiamo causando problemi legati alla viabilità. Purtroppo non è semplice gestire il traffico in quanto stiamo intervenendo in un punto centrale del paese».



E già è polemica su chi e come dovrà essere realizzato il murale. Alcuni cittadini chiedono la condivisione del progetto seppur nel massimo rispetto dell’artista ed un concorso pubblico di idee.

«Intendiamo affidare il dipinto ad un pittore locale – spiega il sindaco – abbiamo bisogno di un artista che conosca bene le caratteristiche del nostro Carro poichè vorremmo una riproduzione quanto più fedele possibile dell’obelisco. Chiederemo all’artista di condividere il bozzetto non solo con la cittadinanza ma soprattutto con i nostri carristi, in particolare con Giotto Faugno, proprio per ottenere il miglior risultato possibile. Contiamo di terminare il tutto entro “la tirata”».