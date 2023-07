Pulizia straordinaria di piazza Libertà, il sindaco: “Prendiamocene cura tutti”

Levataccia del sindaco Festa per una buona causa. Il primo cittadino, all’alba, alle 5, era in piazza Libertà per vedere da vicino come procedeva l’intervento straordinario di pulizia e sanificazione della principale agorà di Avellino.

Un intervento che si è reso necessario dal fatto che, negli ultimi giorni, la piazza è stata frequentata, come altri luoghi cittadini, da migliaia di persone, rendendo dunque il luogo oggettivamente più sporco, compromettendone il decoro.

L’amministrazione, dunque, sta facendo la sua parte con un intervento immediato e straordinario. Il sindaco, però, lancia un giusto appello, chiedendo anche ai cittadini di fare la propria parte e di trattare piazza Libertà come se fosse la casa di tutti.