HacKiNESIS cerca giovani con idee imprenditoriali innovative

Martedì primo agosto alle 18.30 presso il Palazzo della cultura di Frigento incontro con le associazioni del territorio e con quanti siano interessati al progetto “HacKiNESIS”, per sapere di più.

Obiettivo del progetto di KiNESIS è quello di spingere i giovani tra 18 e 35 anni, attraverso un concorso di idee, a contribuire nel migliorare la propria comunità.

“HacKiNESIS – La fiera delle idee”, infatti, è una competizione che promuove e valorizza le comunità appartenenti all’Unione dei Comuni delle Terre dell’Ufita: Bonito, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino e Sturno.

In particolare si ricercano progetti di innovazione che si concentrino su: preservare l’economia locale, valorizzare le risorse naturali e le infrastrutture esistenti, mantenere i servizi pubblici, valorizzare le comunità locali, promuovere uno sviluppo sostenibile, preservare e promuovere l’identità culturale e i valori tradizionali legati alle comunità, innovare processi e prodotti locali.

È quindi rivolto ai quei giovani che abbiano in mente un progetto sul come valorizzare e migliorare il proprio paese e i paesi limitrofi, come promuovere uno sviluppo sostenibile, preservare e valorizzare l’identità e le tradizioni, migliorare un prodotto locale.

HacKiNESIS premierà le migliori idee che possano contribuire alla diffusione e allo sviluppo di tali principi coinvolgendo diversi attori.

Requisiti principali per la partecipazione, oltre alle idee, avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e risiedere in uno dei Comuni dell’Unione delle Terre dell’Ufita. Le candidature vanno presentate entro e non oltre il 13 settembre 2023, alle ore 12.00. Partecipando alla competizione sarà possibile vincere fino a 1.500 euro e un percorso di incubazione della propria idea imprenditoriale.

Per saperne di più e per iscriversi clicca qui