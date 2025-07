Il Movimento 5 Stelle di Avellino lancia il “bookcrossing”

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino ha il piacere di annunciare l’avvio di una nuova iniziativa dedicata alla promozione della cultura e della lettura in città: il Bookcrossing.

Ma cos’è il Bookcrossing? È una iniziativa globale che consiste nel condividere i propri libri usati lasciandoli in luoghi pubblici affinché altri possano leggerli, trovandoli e, volendo, lasciando a loro volta altri libri in modo gratuito. Un modo innovativo per favorire lo scambio culturale e rendere la lettura accessibile a tutti, stimolando l’interesse di tutte le fasce di età, dai più giovani agli adulti.

L’iniziativa, completamente gratuita, mira a creare un circuito di condivisione dei libri, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di arricchire la propria cultura senza costi. Per rendere ancora più coinvolgente questa esperienza, sono stati realizzati anche dei segnalibri personalizzati che accompagneranno i libri. Ognuno potrà prendere uno o più libri e segnalibri, utili per tenere traccia delle proprie letture e rendere più piacevole il momento della lettura.

L’utilizzo dei segnalibri, infatti, rappresenta un aiuto pratico per non perdere mai il filo della lettura e per condividere messaggi e messaggi positivi tra i lettori.

Se attività commerciali o esercizi pubblici sono interessati ad aderire a questa iniziativa, possono contattare direttamente il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino al numero di telefono 3278084820. Verranno forniti gratuitamente libri e segnalibri, per permettere a tutti di partecipare e contribuire a questa grande rete di condivisione culturale.