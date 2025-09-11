Mirabella Eclano, il sindaco: “Le ceneri di Emilio Fede giungeranno nel nostro cimitero”

“Domani, nel nostro cimitero, giungeranno le ceneri del Direttore Emilio Fede. Al di là delle opinioni personali che in questi giorni sto leggendo, Emilio Fede è stato uno dei Direttori più noti e riconosciuti del panorama televisivo italiano, al quale ha dedicato l’intera vita. È conosciuto soprattutto per essere stato il volto storico del TG4, che ha accompagnato la mia generazione e quella successiva. Il Direttore riposerà a Mirabella Eclano, nella cappella della Famiglia De Feo, accanto alla moglie Diana De Feo. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia del Direttore Emilio Fede e alla Famiglia De Feo”. Così il sindaco di Mirabella Eclano.