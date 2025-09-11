Massimo Adinolfi ospite al Liceo Colletta per la Lectio Inauguralis dell’Anno Scolastico

Venerdì 12 settembre 2025, alle ore 09:15, presso l’Auditorium dell’Istituto Pietro Colletta di Via Scandone, si terrà la Lectio Inauguralis per apertura del nuovo anno scolastico. L’incontro sarà tenuto dal Prof. Massimo Adinolfi, ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, sul tema: “La filosofia e l’uso del cellophane”.

La lectio intende proporre una riflessione filosofica sui temi della contemporaneità, invitando gli studenti a interrogarsi sul senso e sul valore dell’esperienza, anche attraverso ciò che appare marginale, al fine di affrontare criticamente il relativismo che caratterizza la cultura contemporanea.

Il Prof. Adinolfi, oltre alla sua attività accademica, collabora con diverse testate giornalistiche e partecipa al dibattito pubblico su temi culturali e filosofici. È autore di numerose pubblicazioni, sia di carattere accademico sia divulgativo, e dal 2022 è curatore del Campania Libri Festival, che si svolge annualmente al Palazzo Reale di Napoli.

Con questo appuntamento, l’Istituto intende sottolineare l’importanza del pensiero critico e della riflessione filosofica come strumenti fondamentali per affrontare le sfide della società contemporanea.