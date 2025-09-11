AI: opportunità o minaccia? Il dibattito a Mercogliano

In programma dopodomani – sabato 𝟏𝟑 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓 – a 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨, nella Ch𝐢𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 – 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟎.𝟑𝟎 il dibattito pubblico “𝐀𝐈: 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚’ 𝐨 𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚?”, promosso da Terramirabilis Terramirabilis APS, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con realtà del territorio come Pro Loco e 3DRap SimRacing e Oratorio Don Bosco aps.
Interverranno:
– Avv. Vittorio D’Alessio, Sindaco di Mercogliano
– Prof. Fabio De Felice, Università Parthenope – Protom Spa
– Dott. Antonio Limone, Direttore ASL Caserta e presidente del Circolo Fausto Addesa
– Don Vitaliano Della Sala, Parroco di Mercogliano
– Ing. Beniamino Izzo, CEO 3DRap
Modera il dibattito: Dott. Aldo Balestra, Caporedattore centrale de “Il Mattino”.
Al termine, visita guidata della Chiesa a cura dei restauratori Martino Del Mastro e Antonietta Petruzziello (Pheliana Srl)
Un’occasione per riflettere sul presente e il futuro dell’IA, con contributi autorevoli e competenze diverse.