Cucciolo di cane di razza a prezzo vantaggioso, ma è una truffa

I Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato in stato di libertà un 55enne della provincia di Forlì-Cesena, ritenuto responsabile di truffa.

L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata da una donna del posto che, attratta da un annuncio pubblicato su un noto social network relativo alla vendita di un cagnolino di razza a prezzo vantaggioso, aveva avviato una trattativa con il presunto venditore.

Convinta della genuinità dell’offerta, la vittima ha effettuato vari versamenti di denaro per una somma complessiva di oltre 500 euro, senza tuttavia ricevere l’animale promesso né ottenere ulteriori risposte dall’inserzionista.

La segnalazione ai Carabinieri ha consentito di avviare gli accertamenti, ricostruire il flusso delle somme versate e risalire all’identità del presunto autore del raggiro, nei cui confronti è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Indagini di questo tipo rientrano nell’attività quotidiana svolta dai militari dell’Arma, costantemente impegnati nella prevenzione e repressione dei reati predatori.

L’apparente anonimato del web non rappresenta una garanzia di impunità: le competenze investigative e tecnologiche consentono sempre più spesso di individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino rinnova l’invito a diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose e a verificare con attenzione l’affidabilità dei venditori online, evitando di effettuare pagamenti anticipati senza adeguate garanzie.

Per qualsiasi dubbio o necessità è sempre possibile contattare il numero di emergenza “112” o rivolgersi al Comando dei Carabinieri più vicino.