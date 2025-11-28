Mirabella Eclano: i Carabinieri sequestrano oltre 220 grammi di hashish nascosti in un muro

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, e nell’ambito del più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto nel capoluogo irpino.

In tale ambito, nella tarda serata di ieri, a Mirabella Eclano, nel corso di specifici servizi, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno notato una strana intercapedine ricavata in un muro di contenimento, all’interno della quale era accartocciato materiale di risulta come a voler occultare qualcosa. La successiva ispezione ha permesso di scoprire che all’interno di quel foro erano stati occultati oltre 220 grammi di hashish ed un bilancino di precisione, il tutto immediatamente sottoposto a sequestro penale.

La sostanza stupefacente, suddivisa in tre “panetti” e sapientemente incellofanata per essere protetta dagli agenti atmosferici avrebbe fruttato, se rivenduta, diverse migliaia di euro.

Adesso il compito degli investigatori sarà quello di risalire al pusher e, possibilmente, alla rete degli acquirenti; attività che dovrà necessariamente passare attraverso un’attenta analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale.