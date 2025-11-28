Partenio immerso nell’aria invernale: immagini dall’Osservatorio

Questa mattina le vette del Partenio si presentano immerse in un’atmosfera invernale, con un leggero manto di neve a coprire i pendii e una sottile foschia che avvolge il panorama. Le immagini catturate dall’Osservatorio di Montevergine mostrano scenari suggestivi, tipici della stagione fredda.
Secondo le previsioni meteorologiche, la fase di maltempo è ormai agli sgoccioli. A partire da domani, è atteso un periodo di tempo stabile, con assenza di precipitazioni, destinato a durare fino alla metà della prossima settimana.