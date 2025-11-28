Buone pratiche amministrative, se ne discute al Carcere Borbonico con il sindaco di Bacoli

Sabato 29 Novembre 2025 alle ore 16,30 presso la sala blu del carcere borbonico di Avellino si terrà il convegno promosso dall’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia” dal titolo “le buone pratiche amministrative”.

A impreziosire ulteriormente il parterre ci sarà il contributo del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che l’associazione incontrerà nel pomeriggio per la presentazione del dossier per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028.

Da più anni primo cittadino, si sta distinguendo per aver recuperato parecchi milioni di euro per il bilancio comunale, avendo anche un attivo di cassa e facendo riscoprire le bellezze di

Bacoli, oltre a chiedere ai privati di rimettere in sesto molte case abbandonate e così via. Esempi che vanno visti nell’ambito di una sempre maggiore efficienza amministrativa, passando anche per i vari uffici comunali che portano avanti la “macchina”.

All’iniziativa – promossa con il patrocinio della Provincia di Avellino e il Corriere d’Irpinia – interverranno anche Antonello Cerrato (consigliere provinciale), Pasquale De Santis (sindaco di Contrada), Paolo Ricci (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)