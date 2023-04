Minaccia di uccidersi la sera del suo compleanno: 30enne irpina salvata dai carabinieri. L’episodio sul famigerato ponte della Ferriera di Avellino, verso le 22.30. La ragazza era già salita sul parapetto di protezione e, con tutta probabilità, senza l’intervento dei militari, sarebbe riuscita nel suo intento suicida. A dare l’allarme al 112 un familiare, dopo aver ricevuto al cellulare il messaggio d’addio della 30enne.

Grazie anche alla segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato una ragazza in evidente stato confusionale nei pressi del ponte, l’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Avellino ha disposto l’immediato intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, già di perlustrazione in quell’area.

Con cautela i carabinieri hanno raggiunto la giovane che minacciava di lasciarsi cadere nel vuoto. Uno dei militari, resosi conto della gravità della situazione e dell’attualità della minaccia, ha iniziato a dialogare con lei, chiedendole come si chiamava e cercando un contatto empatico, al fine di calmarla.

In questo modo, l’altro componente dell’equipaggio radiomobile ha potuto avvicinarsi in condizioni di sicurezza, riuscendo quindi ad afferrare la persona in crisi e a portarla al sicuro sulla stradae proprio nel momento in cui sembrava che l’intento anticonservativo venisse portato alla sua estrema conseguenza.

Una volta portata in salvo, la donna è stata affidata alle cure degli operatori del 118 che l’hanno accompagnata in ospedale per accertamenti.