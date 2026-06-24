Minaccia di lanciarsi dal cavalcavia: salvato in extremis dai Carabinieri

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Redazione online
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Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno salvato una persona che tentava il suicidio.

L’allarme è scattato a seguito dell’allontanamento dell’uomo dalla propria abitazione. Nel corso degli immediati accertamenti, è emerso che l’uomo aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita lanciandosi dal viadotto di via Maddalena.

Carabinieri hanno tempestivamente raggiunto il luogo indicato, individuando la persona mentre era in procinto di scavalcare la recinzione. La rapidità dell’intervento ha permesso di bloccarlo in tempo e di metterlo in sicurezza, evitando la tragedia.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della costante presenza sul territorio e l’efficacia della prontezza operativa delle Forze dell’Ordine nella gestione delle emergenze a tutela della vita umana.