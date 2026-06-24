Montevergine celebra San Guglielmo, il cardinale Artime presiederà la solenne liturgia

L’abbazia di Montevergine si appresta a celebrare, domani 25 giugno 2026, la Solennità di San Guglielmo da Vercelli, fondatore di Montevergine e, dal 1142, Patrono d’Irpinia. A presiedere alla solenne celebrazione liturgica delle ore 11,30, nella basilica cattedrale di Montevergine, Sua Eminenza Card. Ángel Fernández Artime S.D.B. Pro Prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e la Società di Vita Apostolica.

E’ il primo rettore maggiore della congregazione dei salesiani ad essere diventato cardinale. Sulla scia dell’opera di san Giovanni Bosco e del suo carisma educativa, l’alto prelato spagnolo si è distinto per la sua attenzione minuziosa ai giovani e alle periferie.

Nato a Luanco, nelle Asturie, Artime frequenta la scuola salesiana di León. Prende la laurea in teologia pastorale e licenze in filosofia e in pedagogia all’università di Valladolid e nel 1987 diventa presbitero. Inizia ad insegnare religione nell’istituto salesiano Santo Ángel ad Avilés e, poi, diventa direttore dell’istituto salesiano di Ourense. In questa fase della sua vita, la vocazione per i giovani è già conclamata: viene scelto come delegato di pastorale giovanile, consigliere e vicario nel consiglio dell’ispettoria di León. Nel 2009 viene nominato superiore dell’ispettoria dell’Argentina sud e così viene in contatto con Bergoglio, allora arcivescovo di Buenos Aires.

Teologo e pedagogo, lavora per anni nella formazione giovanile, in particolare tra Spagna e America Latina, e questo lo avvicina al futuro pontefice. Nel 2014 viene eletto rettor maggiore della congregazione salesiana. Nel 2023 papa Francesco lo nomina cardinale. E lo fa derogando al “motu proprio cum gravissima” del 1962 che stabilisce che tutti i cardinali debbano essere vescovi. L’anno dopo, gli viene assegnata la sede titolare di Ursona con dignità di arcivescovo, in vista della sua ordinazione episcopale programmata successivamente.

“La ricorrenza di San Guglielmo è “come una festa di famiglia, la nostra famiglia, quella benedettina. Preghiamo San Guglielmo affinchè l’Irpinia possa essere un faro di pace, solidarietà e legalità e si possa giungere finalmente alla pace in un mondo sempre più dilaniato da conflitti” – afferma l’Abate di Montevergine S. E Riccardo Luca Guariglia.

Durante la Celebrazione la Città di Solofra offrirà l’olio per la lampada votiva di San Guglielmo. Il santuario di Mamma Schiavona potrà essere raggiunto esclusivamente in funicolare da Mercogliano con corse ogni 45 minuti a partire dalle ore 9.00 fino alle 17.15 (ultima corsa).