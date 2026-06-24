Avella, droga in auto e in casa: arrestati due giovani per detenzione ai fini di spaccio

Nell’ambito dell’azione di contrasto alle attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha disposto mirati servizi per la prevenzione e repressione di tali reati.

In questo contesto, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 33enne della provincia di Napoli e un 20enne di Sperone già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“.

I fatti si sono svolti nella nottata odierna ad Avella. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, ha notato i predetti che percorrevano la SS7bis a bordo di un’autovettura.

L’atteggiamento sospetto mostrato dai due ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire gli accertamenti e, all’esito della perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti 70 grammi di “marijuana”, 40gr di “hashish”, un bilancino di precisione nonché alcune centinaia di euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Terminate le formalità di rito i due soggetti sono stati dichiarati in arresto e tradotti presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa della convalida disposta dall’Autorità Giudiziaria.