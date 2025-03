Minacce all’autista del bus Eav Moschiano-Nola: accertamenti della Polizia

VALLO LAURO – Accertamenti degli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro sull’episodio di minacce avvenuto all’interno di un bus Eav della linea Moschiano-Nola nei confronti dell’autista da parte di un quarantacinquenne della zona già noto alle forze dell’ordine.

La vicenda era stata resa pubblica dal deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, con un video sulla sua pagina social dove mostrava il nuovo episodio di violenza ai danni del personale dei trasporti pubblici. “Un conducente dell’EAV- ha scritto il deputato- in servizio sulla linea Nola-Moschiano, è stato oggetto di gravi minacce da parte di un passeggero abituale, già noto per comportamenti aggressivi. L’aggressore ha rivolto al conducente frasi intimidatorie come “Ti vengo a prendere fino a casa” e “Ti rompo la testa”, dimostrando spavalderia e senso di impunità”.

Il parlamentare Borrelli, ha commentato: “È inaccettabile che i nostri autisti e operatori del trasporto pubblico siano quotidianamente esposti a minacce e aggressioni da parte di individui che, forti di un senso di impunità dilagante, si permettono di intimidire con frasi come “Chiama pure la polizia, che me ne importa”. Questi comportamenti non possono essere tollerati. È necessario adottare misure severe affinché chi offende, minaccia o aggredisce un lavoratore pubblico affronti conseguenze serie e immediate. Solo attraverso pene certe e interventi decisi possiamo ristabilire l’ordine e garantire la sicurezza di chi ogni giorno svolge il proprio lavoro al servizio della collettività”.

Il soggetto in questo è stato identificato. Molto probabilmente il personale agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi chiederà anche i video all’interno del bus della stessa società di trasporti.