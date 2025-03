Coltellata alla schiena dopo una lite: il trentaseienne resta in prognosi riservata

MONTORO – I medici del Moscati non hanno ancora sciolto la prognosi per il trentaseienne di origini brasiliane residente nel salernitano, che sabato sera è stato ferito con una coltellata alla schiena da un quarantaseienne di Montoro. Il ferito, giunto al Pronto Soccorso del Moscati con un’ambulanza del 118, è stato sottoposto a un intervento, concluso positivamente, e sarebbe ricoverato nel Reparto di Chirurgia Toracica del Moscati. Il suo aggressore, accusato di tentato omicidio, è stato tratto in arresto da parte dei Carabinieri ed è in attesa dell’interrogatorio di convalida davanti al Gip. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi.