100 anni da “La rivoluzione meridionale”: il seminario di studi del Centro Dorso

A cento anni dalla pubblicazione de “La rivoluzione meridionale”, il Centro di ricerca Guido Dorso di Avellino organizza un seminario di studi dedicato all’attualità del pensiero del grande meridionalista avellinese. L’evento si terrà il prossimo 4 aprile alle ore 16:30 presso la sede del Centro Dorso (Sala Muscetta, Casina del Principe, Avellino) e vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti che si interrogheranno sul lascito e sull’insegnamento del pensiero dorsiano.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Avellino Laura Nargi e del Presidente della Provincia Rizieri Buonopane, i lavori saranno introdotti e coordinati dal Presidente del Centro Dorso, Luigi Fiorentino. A seguire, interverranno Ermanno Battista e Mario De Prospo, componenti del comitato scientifico del Centro Dorso, che approfondiranno rispettivamente le diverse edizioni de “La rivoluzione meridionale” e il ruolo dell’archivio come strumento di studio dell’opera di Guido Dorso.

Tra i relatori del seminario figurano illustri studiosi del panorama accademico nazionale e internazionale:

– Amedeo Lepore,Professore ordinario di Storia economica presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e la LUISS “G. Carli”;

– Giuseppe Grieco, Lecturer in Modern History presso la School of Policy and Global Affairs – City St George’s, University of London;

– Andrea Giuseppe Cerra, Dottore di ricerca in Scienze politiche presso l’Università degli studi di Catania;

– Leandra D’Antone, Professore ordinario senior di Storia Contemporanea presso La Sapienza Università di Roma.

Le conclusioni del seminario saranno affidate ad Alessandro Natalini, Professore ordinario di Scienza politica, direttore del Centro di ricerca Leopoldo Elia-Crel e Presidente del corso di laurea magistrale in Politiche, Amministrazioni e Innovazione, Università LUMSA.

Il seminario rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento sull’opera di Guido Dorso, non solo come scienziato politico e meridionalista, ma anche come fonte di ispirazione per una riflessione sulle prospettive del Mezzogiorno in un contesto nazionale, euro-mediterraneo e globale.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Centro Dorso e sul sito ufficiale: https://www.centrodorso.it.