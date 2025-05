Migliorano le condizioni di Alberto: estubato il 25enne vittima di un incidente

Buone notizie per la comunità di Aiello del Sabato: migliorano le condizioni di Alberto, il 25enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Il giovane è stato estubato, segno di un primo importante miglioramento, anche se resta ricoverato nel reparto di rianimazione del Moscati.

A dare aggiornamenti è il sindaco Sebastiano Gaeta con un messaggio pieno di speranza:

“Piccoli passi avanti per Alberto. Oggi possiamo condividere un piccolo spiraglio di speranza: Alberto ha fatto qualche passo avanti. Resta ancora in prognosi riservata e la situazione continua a essere delicata, ma ogni piccolo miglioramento è una luce nel buio. Continuiamo a pregare per lui, a restare uniti, e a stringerci con forza attorno alla sua famiglia. | cammino è ancora lungo, ma la speranza non deve mai mancare. Forza Alberto, ti aspettiamo!”