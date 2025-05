Fratelli d’Italia, ad Avellino il commissario regionale e sottosegretario Iannone

Venerdì 9 maggio alle ore 18.00 è convocato l’Esecutivo Provinciale presso la sede di Fratelli d’Italia sita in Avellino alla via F. Iannaccone, 2.

La riunione rappresenterà un’occasione per definire le linee guida per le future competizioni elettorali, per informare sui risultati della stagione congressuale in corso di svolgimento, per programmare le prossime iniziative territoriali del Partito in Irpinia e per avviare la nuova campagna adesioni 2025.

Sarà un momento di confronto e di sintesi delle idee e delle soluzioni che la classe dirigente provinciale rappresenterà al Coordinamento Regionale, che avrà anche il compito di guidare il percorso che porta alle elezioni regionali oltre che quello di redigere il programma che FdI sottoporrà all’attenzione dell’elettorato campano.

L’Esecutivo Provinciale vedrà la partecipazione del commissario regionale FdI Campania, sottosegretario al MIT sen. Antonio Iannone, la cui presenza è particolarmente attesa da tutti i dirigenti provinciali che, in un momento così importante, con entusiasmo e sentita partecipazione vogliono confrontarsi e dare il loro contributo al rafforzamento delle sfide che attendono l’Irpinia e la regione tutta, sviluppando e suggerendo strategie efficaci e raccontando quanto di buono il Governo Meloni stia facendo per l’Irpinia e per il Mezzogiorno tutto.

Sarà anche l’occasione per formulare gli auguri di buon lavoro alla Commissione di Garanzia e Disciplina Provinciale che, insediatasi nei giorni scorsi, ha eletto al suo interno