Vigilanza sui bus, Acconcia: «Personale tutelato e controlli efficaci. Servizio prorogato»

AVELLINO- AIR Campania traccia un primo bilancio del servizio di vigilanza a bordo dei bus con le Guardie Particolari Giurate (GPG), introdotto il 6 maggio dopo le otto aggressioni subite dal personale nei primi quattro mesi del 2026.Tra maggio e giugno, periodo in cui il personale è stato affiancato dalle GPG, è stata registrata un’aggressione. L’episodio è riconducibile a una controversia legata alla viabilità.

Nel bimestre sono stateffettuate verifiche con GPG su 1.490 delle 4.211 corse controllate. Il servizio di vigilanza a bordo ha raggiunto la piena operatività nel mese di giugno, coprendo il 44% delle 2.202 corse controllate: quasi una su due.

La presenza delle GPG ha consentito anche di svolgere le attività di controlleria in condizioni di maggiore sicurezza. Tra maggio e giugno sono stati controllati i titoli di viaggio di 48.922 passeggeri, contro i 36.742 dello stesso periodo del 2025 (+33,1%). I verbali elevati sono stati 1.109, rispetto agli 822 del bimestre maggio-giugno dello scorso anno (+34,9%). I dati evidenziano che i fenomeni di evasione ed elusione tariffaria continuano a concentrarsi su alcune direttrici, dove sarà rafforzato il monitoraggio. Tra maggio e giugno 2026 è anche aumentata la vendita dei titoli di viaggio a bordo, per un totale di 369.429 euro, con un incremento del 24%, pari a oltre 71 mila euro. Nello stesso periodo del 2025 le vendite di titoli a bordo avevano raggiunto 298.095 euro. L’incremento ha interessato tutti i bacini serviti da AIR Campania e trova conferma anche nei dati complessivi: nel bimestre maggio-giugno 2026 il valore complessivo delle vendite dei titoli di viaggio è aumentato di circa 210 mila euro rispetto allo stesso periodo del 2025. «La presenza delle Guardie Giurate ha contribuito a tutelare il personale e a rendere più efficaci le attività di controlleria. Il nostro obiettivo non è fare più verbali, ma promuovere una cultura del rispetto delle regole, tutelando i tanti cittadini che scelgono il trasporto pubblico e acquistano regolarmente il biglietto. I dati confermano la validità del servizio, che sarà prorogato. Si tratta di una fase sperimentale seguita con attenzione dal vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, Mario Casillo. Continueremo a investire nella sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori e nella qualità del trasporto pubblico», ha dichiarato l’Amministratore Unico di AIR Campania, Anthony Acconcia.