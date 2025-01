“Mi racconti una canzone…”: un viaggio nella tradizione musicale irpina all’Auditorium di Sturno

Il 25 gennaio alle ore 19:00, l’Auditorium Comunale di Sturno (AV) ospiterà un evento che rappresenterà un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza e la ricchezza della tradizione musicale irpina. Il Gruppo di Ricerche Etnomusicali Irpine, con il supporto de I Borghi del Solco e del Comune di Sturno, presenta l’incontro “MI RACCONTI UNA CANZONE…”, un viaggio emozionante nei canti popolari della provincia di Avellino.

L’evento, ad ingresso libero, propone un’esperienza di grande valore culturale, che mette in luce come la musica popolare non sia solo una manifestazione artistica, ma anche un modo per raccontare storie di vita vissuta. Le canzoni tradizionali irpine, infatti, sono il mezzo attraverso cui le generazioni passate hanno tramandato memorie, emozioni e storie quotidiane, dando voce a un patrimonio immateriale di straordinario valore.

Attraverso la musica, il Gruppo di Ricerche Etnomusicali Irpine intende recuperare e restituire un pezzo di storia che rischia di scomparire, ma che continua a vivere nei canti e nelle tradizioni.

Un appuntamento che, oltre a essere un viaggio nella musica e nella storia, sarà un incontro di comunità, un modo per ritrovare insieme il senso delle proprie origini.