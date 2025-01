La Sindaca di Avellino, Laura Nargi, celebra il dialetto avellinese: “Un patrimonio culturale, storico e identitario”

In occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, la sindaca di Avellino, Laura Nargi, ha voluto esprimere un pensiero profondo sul valore del dialetto avellinese, simbolo di un patrimonio culturale e identitario che rappresenta una parte fondamentale della storia e della tradizione della nostra comunità. Nargi ha sottolineato l’importanza di preservare e valorizzare questa ricchezza linguistica, un patrimonio che continua a vivere nel quotidiano e che merita di essere tutelato e trasmesso alle future generazioni. Ecco le sue parole:

“No. Non ce l’ho con qualcuno in particolare

Ma in occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, mi piace ricordare quale immenso patrimonio culturale, storico ed identitario rappresenti il nostro “avellinese”

Ci sono alcune parole che hanno una forza espressiva, una struttura profondissima, radicata nel tempo e nello spazio, che le rendono uniche, intraducibili, difficilmente interpretabili e per una comunità come la nostra, intime e familiari

Non è un caso che qualche giorno fa, per i più piccini, siano comparsi nelle edicole di Campania, Lombardia, Toscana e Sicilia gli albi illustrati di Topolino scritti nel dialetto napoletano, milanese, fiorentino e catanese.

Un modo molto carino per sensibilizzare la comunità scolastica e quella locale verso uno studio che possa tutelare e valorizzare un tesoro inestimabile che ci viene tramandato giorno dopo giorno e si innerva nelle pieghe del quotidiano, attraverso la cultura, l’enogastronomia, il gioco”.