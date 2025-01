Monte Terminio, soccorso notturno: quattro giovani bloccati nella neve recuperati dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore due della notte appena trascorsa, sono intervenuti sul monte Terminio e più precisamente in località Campolaspierto per soccorrere quattro ragazzi rimasti bloccati con la loro auto nella neve. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato la squadra del distaccamento di Montella ed una dalla sede centrale di Avellino in supporto. I ragazzi, tre uomini e una donna originari del Salernitano, sono stati recuperati in buone condizioni di salute ed aiutati a rimettersi in carreggiata per far rientro a casa.

