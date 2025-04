Mette in salvo studenti del bus sull’A1, il Comune di Serino: orgogliosi di Rodia

SERINO-” L’eroico gesto del nostro concittadino Enrico Rodia, che ieri mattina ha messo in salvo una scolaresca di 40 bambini di Frosinone rimasta coinvolta in un incidente lungo l’autostrada A1, ci riempie di orgoglio”. E’ il messaggio apparso sulla pagina social del Comune di Serino per ringraziare e soprattutto testimoniare la soddisfazione per il gesto compiuto dall’autotrasportatore nella giornata di ieri. ” Ecco perché, esattamente come fatto per altri nostri concittadini protagonisti di simili gesti di coraggio, altruismo e nobiltà d’animo, lo elogeremo pubblicamente perché azioni come quelle di Enrico siano d’esempio alle nuove generazioni”.