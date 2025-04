Fiera Venticano, Panella: “Unica vetrina di eccellenze per le nostre tradizioni”

Si lavora senza sosta nel Quartiere fieristico dove, tra poco meno di quindici giorni, partirà la 46esima edizione della Fiera Campionaria di Venticano, un appuntamento imperdibile per il settore commerciale, agricolo ed enogastronomico delle aree interne del Mezzogiorno.

Una kermesse destinata, quest’anno, a segnare un punto di svolta significativo, non soltanto per l’incremento quantitativo degli espositori ma anche per la qualità degli eventi previsti in fiera, mai così nutrito e variegato.

Non solo fiera. Saranno quattro giorni di convegni, concerti, evento Campari, flash mob, spettacoli per bambini, caricature dei VIP fino alle lezioni di tarantella.

Vogliamo consolidare il nostro status di evento di punta per il nostro territorio – ha dichiarato il Presidente della Pro Loco, Daniel Panella – ed i primi riscontri hanno già superato tutte le nostre aspettative. Sono certo che Venticano – ha concluso Panella – continuerà ad affermarsi come una vetrina di eccellenza per le tradizioni e le innovazioni del territorio, ma anche come un punto di riferimento per il futuro fieristico delle aree interne del Mezzogiorno d’Italia.