A Pago del Vallo di Lauro torna il Precetto Pasquale nelle scuole

A Pago del Vallo di Lauro (Av) torna il Precetto Pasquale nelle scuole elementare e media dell’Istituto “Nicola Pecorelli”. La cerimonia, che segna un momento di riflessione e condivisione per la comunità scolastica del territorio, è stata ripresa per volontà di don Sergio Cristo, attuale amministratore parrocchiale, dopo alcuni anni di pausa.

Lunedì 7 aprile nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Pago è stato celebrato il Precetto Pasquale per i ragazzi della scuola media accompagnati dai docenti e da una folta rappresentanza dei genitori. Giovedì 10, invece, è stata la volta, dei più piccoli della scuola primaria. Un’occasione unica per riflettere sul significato della Pasqua: un momento che trascende le dimensioni religiose per abbracciare i valori universali di rinascita, speranza e solidarietà. Grande partecipazione da parte dei ragazzi che hanno potuto apprezzare anche la merenda offerta da don Sergio. Grazie infatti alla collaborazione instaurata con il personale scolastico, don Sergio da quasi un anno, una volta al mese, fa visita alle classi della primaria e della secondaria per portare agli alunni e ai docenti parole di speranza, di rinnovamento, di pace. “Come afferma papa Francesco- commenta don Sergio- oggi c’è sempre più bisogno di una Chiesa in uscita. Non servono paroloni per parlare alle persone ma gesti concreti. Il personale scolastico e gli alunni sono sempre lieti di accogliermi. Mi vedono come un compagno di viaggio nella formazione per promuovere la cultura dell’inclusione e del rispetto reciproco”.

Nelle sue due omelie, rivolgendosi alla platea scolastica, Don Sergio ha ribadito: “Imparate a fidarvi di chi si prende cura di voi. Gli insegnanti devono avere un posto privilegiato nella vostra vita. Siamo qui per aiutarvi. “Siate “svegli”, approfittate di noi e cresciamo insieme”.

Mentre, le celebrazioni sono state animate da Gianfranco Rinaldi di Cimitile, nei giorni immediatamente precedenti il personale docente ha avuto modo di approfondire il significato della Pasqua, le sue radici storiche, cristiane e sui valori di amore, perdono e speranza che essa incarna, coinvolgendo gli alunni nella creazione di cartelloni, disegni e poesie a tema pasquale. Attraverso queste attività didattiche i ragazzi hanno potuto esprimere la loro visione e comprensione di questa festa, declinandola anche in chiave simbolica, attraverso il significato della rinascita e della speranza.