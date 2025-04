Meteo, Settimana Santa all’insegna dell’incertezza in Irpinia

La settimana di Pasqua si apre all’insegna dell’instabilità atmosferica sull’Irpinia. Il territorio sarà interessato da un flusso di correnti meridionali che porterà un rialzo delle temperature, ma anche nuvolosità diffusa e possibilità di precipitazioni. Per la giornata di oggi sono previsti deboli fenomeni piovosi, di scarsa rilevanza. Le temperature saranno in aumento, con il termometro che supererà i 20°C. Domani e mercoledì si avrà un’ulteriore impennata delle temperature, ma con maggiore probabilità di piogge e venti di scirocco sostenuti.

Un peggioramento più marcato è atteso per giovedì, quando si prevedono rovesci e temporali, accompagnati da forti raffiche di vento e un sensibile calo termico. L’instabilità proseguirà anche durante il Venerdì Santo. Resta ancora incerta la situazione meteorologica per il fine settimana di Pasqua e per il lunedì di Pasquetta, con i modelli che al momento non escludono nuove fasi perturbate.