Interventi sul verde pubblico: iniziata la piantumazione di 80 alberi

Avviata l’attività di piantumazione di circa 80 alberi nel centro urbano di Grottaminarda. Un progetto di riqualificazione del verde da tempo programmato e finalmente avviato.

«Grottaminarda è una Città molto trafficata, vista la posizione baricentrica – afferma il Vicesindaco, Antonio Vitale, delegato all’Ambiente e alla Manutenzione – è fondamentale compensare lo smog con fonti di ossigeno, abbiamo ritenuto indispensabile avviare un programma di riqualificazione del verde con la piantumazione di diverse specie arboree. Abbiamo previsto la messa a dimora e la cura periodica per il primo anno fino a completo attecchimento. Stiamo, inoltre, lavorando sul progetto di riqualificazione della Villa Comunale, (Giardini De Curtis), contiamo di iniziare i lavori a settembre ed anche qui ci sarà particolare attenzione per il verde. Infine, ci tengo a sottolineare che la prossima settimana avvieremo un lavoro di pulizia e cura delle zone rurali. Insomma l’Amministrazione sta lavorando per raggiungere un equilibrio tra lo sviluppo economico della nostra Città e la tutela dell’Ambiente».