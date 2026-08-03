Meteo: nel pomeriggio temporali intensi e rischio idrogeologico

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo valida per l’intero territorio regionale nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto, dalle ore 13:00 alle 21:00.

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, il quadro meteorologico sarà caratterizzato da una marcata instabilità. Sono attesi rovesci e temporali improvvisi, con una rapida evoluzione e particolare intensità a scala locale. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da grandine, forti raffiche di vento e fulminazioni, con possibili danni a coperture e strutture esterne esposte. L’avviso, diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU), evidenzia un concreto rischio idrogeologico. Tra le criticità al suolo previste figurano allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, oltre a possibili frane e caduta massi dovuta alla fragilità dei suoli.

Le autorità competenti sono state invitate ad attivare tutte le misure preventive e di mitigazione previste dalle rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. In particolare, si raccomanda di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture che potrebbero essere sollecitate dalle forti raffiche di vento. La Protezione Civile invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione, a evitare zone a rischio e a seguire gli aggiornamenti ufficiali attraverso i canali istituzionali.