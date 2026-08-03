“I Tramonti sul Tetto della Dogana”: oggi la prenotazione per le nuove date

Venerdì 7 agosto ci sarà l’esibizione de i soprani Elisabetta D’Angelo, Giulia Dal Verme, Marika Pelonero e Antonio Catello Barretta accompagnati da Emanuele Supino alla chitarra nello spettacolo “Napoli in musica”. Eseguiranno i brani “’A Vucchella” di Francesco Paolo Tosti, “Lu Cardillo” di Pietro Labriola, “Io te vurria vasà” di Eduardo Di Capua, “Reginella” di Gaetano Lama, “Lu tradimento” di Gaetano Donizzetti, “Dicitancello vuje” di Rodolfo Falvo, “Passione” di Ernesto Tagliaferri e Nicola Valente, “Malafemmena” di Antonio De Curtis.

Sabato 8 agosto, invece, si esibirà il “Cimarosa Jazz Quintet” composto da Gianpiera Viscido e Ludovica Manfra alla voce, Michele Auzino alla batteria, Ryan Del Mastro al basso e Fabiana Esposito alla chitarra. Eseguiranno “Stolen moments” di Betty Carter & Carmen Mc Rae version, “Round midnight” di Thelonious Monk, “Four” di Miles Davis, “All of me” di Gerald Marks & Seymour Simons, “Wave” di A.C.Jobim, “On Green Dolphin Street” di Bronislaw Kaper e “Easy to love” di Cole Porter.

Infine, domenica 9 agosto sarà la volta dell’esibizione del “Cimarosa Jazz Quintet” composto da Miriam Del Giudice e Daniela D’Alessio alla voce, Fabrizio Crispo al basso, Fabrizio Adinolfi alla batteria e Gianna Laurito alla chitarra. Eseguiranno “Do it the hard way”, “One note Samba”, “Route 66”, “Perdido”, “Bye bye blackbird”, “Cheeck to check”, “How High The moon”, “Don’t know why”, “Just the two of us” e “The Nearness of you”.

Mentre in Piazza Duomo, martedì 4 agosto alle 20:30, in secondo appuntamento del programma de il “Cinema in Piazza Duomo”, con la proiezione del film “Gioia!” di Margherita Vicario.

I TRAMONTI SUL TETTO DELLA DOGANA, ECCO COME PRENOTARE

Solo gli eventi della rassegna “I Tramonti sul Tetto della Dogana” prevedono la prenotazione obbligatoria, vista la disponibilità limitata della location che ospita 50 posti a sedere.

Sarà possibile prenotare da oggi , dalle ore 16, unicamente tramite App o il sito Eventbrite.com, raggiungibile ai seguenti link:

Ogni lunedì sarà possibile prenotare esclusivamente i concerti della settimana in corso.

Ogni utente registrato potrà riservarsi un massimo di due accessi per concerto.

I concerti in programma sul tetto della Dogana sono in totale 15 e saranno così articolati: 7 agosto, 8 agosto, 9 agosto, 10 agosto, 14 agosto, 20 agosto, 21 agosto, 22 agosto, 23 agosto, 27 agosto, 28 agosto, 29 agosto.