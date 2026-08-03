Continui blackout elettrici: i sindaci del Vallo diffidano la società e chiamano il Prefetto

VALLO LAURO- I Sindaci dei Comuni di Lauro, Domicella, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici e Taurano hanno sottoscritto e trasmesso una formale diffida a E-Distribuzione, al Prefetto di Avellino e ad ARERA, coinvolgendo per conoscenza anche la Provincia di Avellino e la Regione Campania, per denunciare il grave e reiterato disservizio nella fornitura di energia elettrica che da tempo interessa il territorio del Vallo di Lauro. Questo è l’esito dell’incontro convocato dai sindaci della zona, nato, come si legge in una nota dalla volontà condivisa delle Amministrazioni comunali di rappresentare con forza il crescente disagio vissutoquotidianamente da cittadini, famiglie, attività commerciali, imprese e servizi pubblici essenziali, costretti a fare i conti con frequenti e prolungate interruzioni dell’energia elettrica.I blackout registrati negli ultimi mesi hanno assunto una frequenza e una durata non più tollerabili, compromettendo la qualità della vita della popolazione e creando pesanti ripercussioni sul tessuto economico e produttivo del territorio. Si tratta di una situazione che non può più essere considerata episodica, ma che evidenzia la necessità di interventi strutturali e definitivi sulla rete di distribuzione”. Con la diffida, i Sindaci chiedono:una dettagliata relazione tecnica sulle cause delle continue interruzioni della fornitura elettrica; la comunicazione degli interventi già effettuati e di quelli programmati per eliminare definitivamente le criticità; l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire continuità, sicurezza e affidabilità del servizio; la convocazione, da parte della Prefettura di Avellino, di un tavolo istituzionale con tutti i soggetti competenti; la verifica, da parte di ARERA, del rispetto degli standard di qualità previsti dalla normativa vigente”.

L’azione congiunta dei sette Comuni rappresenta un forte segnale di unità istituzionale a tutela delle comunità locali. Gli amministratori ribadiscono che continueranno a seguire con la massima attenzione l’evolversi della vicenda e, qualora il disservizio dovesse protrarsi, non escludono l’adozione di ulteriori iniziative istituzionali e amministrative per la difesa dei diritti dei cittadini. L’obiettivo è uno solo: ottenere risposte certe, tempi definiti e interventi concreti affinché il Vallo di Lauro possa finalmente contare su un servizio elettrico efficiente, continuo e all’altezza delle esigenze di un intero territorio”.