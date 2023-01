Meteo, burrasca di vento sui monti del Partenio. Temperature in lieve aumento

Meteo – Il mese di gennaio si chiude con una burrasca di vento sul Partenio. In vetta, si rilevano raffiche fino a 55 nodi. Le temperature, già a partire dalla quota dell’Osservatorio Metereologico di Montevergine, continuano ad essere al di sotto dello zero.

Previsioni per oggi 31 gennaio: al mattino si prevedono condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sui settori confinanti con il foggiano, ove non si esclude la caduta di qualche goccia di pioggia. In seguito, prevarranno ampie schiarite. TEMPERATURE: minime in lieve aumento nelle aree vallive, massime in diminuzione nelle aree montuose. VENTI: moderati nord-orientali, con rinforzi di burrasca al mattino nelle aree appenniniche.

Previsioni per domani 01 febbraio: ad iniziali condizioni di cielo sereno, seguirà un aumento della copertura nuvolosa, ad iniziare dalle aree più occidentali della Provincia. Non sono escluse, in tarda serata, isolate precipitazioni. Al primo mattino, sono attese estese gelate. TEMPERATURE: minime in calo nelle aree vallive, massime in leggero aumento, eccetto sulle aree più occidentali della Provincia. VENTI: inizialmente assenti, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali e a spirare con intensità debole o moderata.