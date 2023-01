Alternare studio e lavoro: 5 consigli per riuscire nell’impresa

Condurre una vita da studente lavoratore non è affatto semplice. Non solo si sperimenta la fatica dello studio ma anche quella del lavoro. Allora come è possibile riuscire nell’impresa senza correre il rischio di sacrificare lo studio? In una prospettiva futura essere uno studente lavoratore ha sicuramente dei risvolti positivi, ma nel presente, al fine di riuscire a raggiungere la meta con profitto, è bene seguire dei consigli utili per tutti coloro che hanno il coraggio di affrontare l’università ed essere indipendente con un lavoro.

Organizzazione e metodo di studio

Il binomio lavoro studio, sebbene possa risultare vincente in termini curricolari, richiede molto sacrificio e fatica. Conciliare lo studio con il lavoro comporta un’attenta pianificazione e una buona organizzazione, solo così sarà possibile raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Inoltre, bisogna considerare che queste esperienze lavorative, qualunque esse siano, hanno sempre un’incidenza positiva in termini curriculari e formativi. Oltre ad una buona organizzazione è fondamentale possedere o acquisire un buon metodo di studio. Secondo una ricerca condotta da un’università del Canada su 95 volontari, un buon metodo di studio che favorisce la memorizzazione è lo studio ad alta voce, questa soluzione aiuta a memorizzare perfino nel lungo periodo e quindi vi consentirà di poter far proprio l’argomento e padroneggiarlo all’esame.

Avere chiaro l’obiettivo

La fatica che implica studiare e lavorare contemporaneamente può essere affrontata solo se si ha ben chiaro l’obiettivo. Avere una meta ben delineata vi sosterrà nei momenti di sconforto, al fine di poter attraversare quei periodi in cui tutto vi sembrerà impossibile ed estremamente difficile.

Formazione online

A differenza del passato, oggi sono numerosi gli studenti che optano per una formazione accademica online dove le lezioni sono accessibili in ogni momento della giornata restando comodamente a casa, come ad esempio i corsi offerti dall’Università telematica Niccolò Cusano. Immatricolarsi presso un ateneo telematico consente di poter lavorare e studiare contemporaneamente, o ancora, laddove si decida di conseguire un doppio titolo sicuramente preferire per uno dei due corsi di studio una formazione a distanza può essere un valido aiuto. Infatti, la normativa sulla doppia laurea disciplina la possibilità di poter conseguire contemporaneamente due titoli di studio di primo o secondo livello, di laurea e/o post laurea.

Svolgere un lavoro quanto più il linea con la formazione che si sta costruendo

Generalmente chi studia svolge il lavoro di cameriere o barista in quanto si tratta di lavori che consentono di conciliare studio e vita privata. Tuttavia, una buona prassi potrebbe essere quella di trovare un lavoro in linea con le proprie ambizioni, così da poter muovere i primi passi in un determinato settore. Ad esempio uno studente di giurisprudenza potrebbe lavorare part-time come segretario/a in uno studio legale. Si potrebbe optare per la professione di freelance ad esempio lavorando per delle agenzie di copywriting per esercitarsi nella scrittura e fare esperienza. Insomma le opportunità non mancano

Momenti di relax

Spesso si ha l’errata convinzione che un buon rendimento all’esame richiede uno studio privo di momenti di relax. Nulla di più sbagliato, è fondamentale che lo studente abbia dei “riti antistress” da seguire. Questi sono fondamentali per la buona riuscita dell’obiettivo che ci siamo prefigurati. Come si dice, mens sana in corpore sano, una mente sovraccarica non riuscirà mai a produrre in maniera efficace.