Riscaldamenti scuole “Cocchia” e “Rodari”, il Comune: “Problemi risolti”

Rispetto alle notizie apparse su alcuni organi di stampa, in relazione al malfunzionamento degli impianti di riscaldamento nelle scuole “Cocchia” e “Rodari”, l’assessore all’Istruzione del Comune di Avellino, Giuseppe Giacobbe, dopo gli idonei sopralluoghi, chiarisce che l’amministrazione e i suoi tecnici sono prontamente intervenuti ed hanno risolto i problemi.

Il malfunzionamento dell’impianto alla scuola “Cocchia”, che ha interessato 5 classi sull’intero plesso, è stato causato da un fenomeno di depotenziamento di alcuni caloriferi e non a guasti alla caldaia. L’amministrazione si è mossa ad horas e il problema è stato risolto questa mattina.

Rispetto al problema alla scuola dell’infanzia “G. Rodari”, invece, per favorire l’innalzamento delle temperature, è stato deciso di lasciare i riscaldamenti in funzione 24 ore su 24. Nel caso in cui le temperature non dovessero raggiungere gli standard richiesti, comunque, l’amministrazione si adopererà con tempestive soluzioni alternative, già individuate.