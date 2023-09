“La bellezza che cura: l’arte come strumento terapeutico”: dibattito ad Ariano

Questo pomeriggio alle ore 18.00 il Museo Civico e della ceramica di Ariano Irpino ospiterà un incontro dibattito aperto sul tema dell’Arte Terapia.

“La bellezza che cura: l’arte come strumento terapeutico”: sarà questo il momento in cui esperti del settore si confronteranno con i cittadini sulle tecniche e sugli strumenti terapeutici dell’Arte-Terapia.

Prenderanno parte all’iniziativa: esperti in psicologia, in educazione e formazione, arte terapisti ed operatori del mondo del sociale che faranno toccare con mano e mostreranno quanto l’Arte in tutte le sue forme possa avere effetti benefici sulla salute dell’individuo anche con difficoltà e/o disabilità per quel che concerne la sfera emotiva, affettiva e relazionale.

Tra gli interventi previsti quello della dottoressa Umberta Iannotti Arte-terapeuta, Psicologa ed esperta in Interventi Assistiti per minori con sindrome dello spettro autistico; del dottor Ilio Ragucci Musicoterapista, esperto in Audiopsicofonologia e della dottoressa Angela Salvatore, educatrice professionale con esperienza in laboratori di Arte Terapia- Centro di Riabilitazione/RSA Valleluogo.

Il viaggio nell’Arte Terapia si completerà presso Palazzo Forte con un’istallazione artistica realizzata nell’ambito di un percorso di Arte Terapia dai ragazzi e dalle ragazze del centro di Riabilitazione/RSA di Valleluogo.