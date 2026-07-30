Mercoledì al centro storico, i 100 “Carlucci” protagonisti del secondo appuntamento

Entra nel vivo la programmazione dell’Estate avellinese: il secondo appuntamento dell’ormai tradizionale Mercoledì al centro storico si è aperto con l’accensione dei “Carlucci” lungo via Nappi.

Sicuramente non le consuete luminarie a cui la città era abituata ma una novità che introduce, che piaccia o meno, una variante in ogni caso originale: cento sagome luminose, realizzate dalla maestria degli artigiani di Alluma di Rocca San Felice, raffiguranti Re Carlo II d’Asburgo, il Re bambino simbolo identitario di Avellino, richiamato dalla statua di bronzo collocata sull’obelisco di Piazza Amendola, dinanzi alla Dogana.

Proprio quella statua, commissionata a Cosimo Fanzago, tra i più importanti scultori e architetti del Seicento, ne ha ispirato l’installazione. Un modo semplice per dare – letteralmente e concretamente – più luce alla storia cittadina, in un periodo dell’anno, quello estivo alle porte del Ferragosto, a cui gli avellinesi sono da sempre profondamente legati (unitamente al Ferragosto stesso).

Oltre ai Carlucci, lungo via Duomo ha trovato ospitalità un’altra installazione, comparsa quasi a sorpresa: “Alza gli occhi, meravigliati. Le stelle hanno sempre qualcosa da raccontare”.

L’atmosfera così delineatasi è stata accompagnata, oltre alle proiezioni di video-mapping, da momenti musicali che hanno animato il centro, i cui protagonisti sono stati: Marotta Ritual live, il dj set di Alberto Limone e Dario De Angelis, Bateria Pegaonda, Michele Roscica – Uomo Orchestra, Calypso Boys, La Casita con Nicola Martorano e VJ Klein.

Un preludio che accresce l’attesa per l’ospite di questa sera: Uto Ughi, considerato uno dei massimi esponenti della scuola violinistica italiana. Difatti, l’Assessore alla Cultura Luca Cipriano lo ha definito “uno degli eventi di punta del cartellone estivo, un artista amatissimo da un pubblico di appassionati e non della musica classica”.

E sul “forfait” di Fedez per le serie problematiche di salute, lo stesso Cipriano ha spiegato che, di fronte all’improvvisa indisponibilità, l’amministrazione si è subito attivata per verificare la possibile presenza di altri artisti di pari livello, pur ammettendo l’oggettiva difficoltà nel trovare un sostituto a sole due settimane dalla data del 16 agosto.