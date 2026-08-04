Arrestato 36enne condannato per rapina ed estorsione con metodo mafioso

La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 36enne pregiudicato, residente nella provincia di Avellino, condannato a 7 anni di reclusione per i reati di rapina ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, nei confronti dell’uomo per l’espiazione della pena residua di mesi 8 e giorni 29 di reclusione.

Il condannato, rintracciato dagli agenti, è stato associato presso la Casa Circondariale “A. Graziano” di Avellino – Frazione Bellizzi Irpino.