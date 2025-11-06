Mercogliano, tentata rapina alla gioielleria “Gioie”: Liotti resta in carcere

AVELLINO- Resta in carcere il presunto basista della tentata rapina alla Gioielleria “Gioie” di Mercogliano, il trentanovenne Francesco Liotti. I giudici del Tribunale del Riesame di Napoli hanno infatti rigettato l’istanza di annullamento della misura cautelare in carcere firmata nei confronti del pregiudicato di Atripalda dal Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza, su richiesta della Procura della Repubblica (il pm che ha coordinato le indagini della Squadra Mobile di Avellino è il sostituto Cecilia Annecchini).Liotti è assistito dal penalista Costantino Sabatino, Secondo gli inquirenti è il basista del tentato raid nella gioielleria. Avrebbe fornito un appoggio logistico, con una riunione all’interno di un autolavaggio di cui era dipendente e anche la stessa vettura, una TRoc con targa contraffatta, usata dalla banda di rapinatori in trasferta dal napoletano.