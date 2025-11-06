Lista Fico presidente, il Consiglio di Stato respinge i ricorsi

ROMA- I magistrati della V Sezione del Consiglio di Stato hanno confermato la decisione dei giudici del Tar di Salerno, respingendo i due ricorsi presentati dai candidati della lista “Roberto Fico Presidente”. Per questo motivo alle Regionali del 23 e 24 novembre non ci sarà nel collegio irpino la lista che si riferisce al candidato presidente del centrosinistra.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it