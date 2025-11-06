Lista Fico presidente, il Consiglio di Stato respinge i ricorsi

ROMA- I magistrati della V Sezione del Consiglio di Stato hanno confermato la decisione dei giudici del Tar di Salerno, respingendo i due ricorsi presentati dai candidati della lista “Roberto Fico Presidente”. Per questo motivo alle Regionali del 23 e 24 novembre non ci sarà nel collegio irpino la lista che si riferisce al candidato presidente del centrosinistra.