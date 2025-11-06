Giulia Valentino: “Con Monteforte Giovani Lab opportunità di lavoro senza andare via”

“Noi per Monteforte” continua ad illustrare il suo programma elettorale, volto all’amministrazione del paese e della sua comunità, che mira ad un unico grande obiettivo: migliorare la vivibilità dei cittadini e creare le basi per uno sviluppo socio-economico concreto. In questo ambito, un’iniziativa fondamentale è quella che si vuole realizzare con il “Monteforte Giovani Lab”.

Uno spazio comunale dedicato a formazione, studio e coworking che la compagine guidata dalla candidata a sindaco Giulia Valentino vuole far nascere nella realtà montefortese. Un progetto ambizioso volto a creare formazione, opportunità e spazi di crescita, andando a coltivare capacità e competenze ricercate nel mondo del lavoro.

“Vogliamo che i nostri ragazzi non siano costretti a lasciare Monteforte – spiega Giulia Valentino – per crearsi un avvenire. Che non debbano per forza andare altrove per avere la certezza di un’occupazione soddisfacente, lasciando le proprie famiglie e le proprie radici. E, magari, fare anche tanti sacrifici perché nelle grandi città del Nord, ad esempio, la vita è molto più cara che qui da noi nel Mezzogiorno. Per questo motivo avvieremo corsi gratuiti su digitale, lingue e skills. Come pure tirocini nelle imprese locali e nei servizi comunali, oltre a laboratori nelle scuole per coltivare partecipazione e cittadinanza attiva. Facciamo in modo che i giovani abbiano qui opportunità importanti, poi saranno loro a scegliere liberamente”.

Da domani, intanto, iniziano gli appuntamenti pubblici della lista. Il primo incontro è quello che inaugura il comitato elettorale. L’appuntamento è alle 19.00 in via Alvanella (all’incrocio

semaforico). Sarà l’occasione per presentare la lista e il programma per amministrare Monteforte. Sabato 8 novembre, poi, alle 15.30, “Noi per Monteforte” sarà al Parco degli Argonauti ad Alvanella. Mentre domenica 9 novembre alle 15.30 in località Gaudi. Si riparte nel fine settimana successivo, sabato 15 novembre, con un doppio incontro programmato: alle 15.30 in località Borgo e alle 16.30 in località Molinelle. Infine, ma solo per ora, domenica 16 novembre, un altro duplice appuntamento: alle 11.00 in piazza Umberto I e alle 15.30 nel piazzale del centro Fenestrelle di via Aldo Moro.

Agli incontri, insieme a Giulia Valentino, anche il resto della lista che la sostiene. Saranno presenti, quindi, Antonio Nazzaro, Gianvito Della Bella detto “Geni”, Angelo Damiano, Salvatore D’Amore, Mario Montuori, Guido Vinciguerra, Mirko Marano, Giuseppe Martone, Matteo Ercolino, Carmine Marinelli, Natascha Cilio, Vincenza Antonia Vacca, Giuseppina Carraturo, Donatella Buglione, Sara De Vito, Annarita De Micco.