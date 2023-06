Mercogliano, si aggiravano con fare sospetto in centro: in due nei guai. E’ successo ieri notte. I carabinieri della locale stazione hanno proceduto al controllo di un SUV con a bordo due uomini. Si tratta di due 29enni della provincia di Napoli. Il conducente del veicolo, risultato privo di patente, è stato denunciato in stato di libertà.

Per lui la guida senza patente (la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato) ha assunto carattere penale perché si tratta di “reiterazione”, in quanto è stato accertato un comportamento recidivo nell’ultimo biennio.

Il SUV è stato sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre, attesa l’ingiustificata presenza a Mercogliano, per entrambi i soggetti è stata proposta l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.