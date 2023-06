Furto di acqua, denunciati tre uomini e due donne. E’ successo a Mirabella Eclano, dove i carabinieri, dopo specifiche verifiche eseguite insieme al personale della società erogatrice del servizio, è stato constatato che presso le abitazioni in uso ai predetti era stato artatamente effettuato un allaccio irregolare, bypassando il contatore e collegando gli impianti domestici direttamente alla rete pubblica dell’acqua potabile, eludendo così il pagamento delle bollette.

In alcuni casi l’acqua illecitamente sottratta è stata utilizzata non solo per le ordinarie esigenze di vita ma anche per gli impianti di irrigazione di orti e per il lavaggio di veicoli.

Ultimati gli accertamenti del caso, i 5 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di furto aggravato.